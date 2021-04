Vaccini, al via le prenotazioni per gli over 70. Somministrazioni anche a Piacenza Expo

La settimana che comincia porta con sé alcune novità importanti riguardanti la campagna vaccinale nella nostra città. Oltre che negli spazi dell’ex arsenale, a partire da domani pomeriggio alle 13 i vaccini saranno somministrati anche a Piacenza Expo, dove è già tutto pronto, capannone dell’esercito compreso, per accogliere coloro che saranno vaccinati. Le operazioni si svolgeranno nei medesimi spazi che fino a due settimane fa hanno accolto l’area adibita ai tamponi.

L’aggiunta di una sede dovrebbe contribuire all’accelerazione della campagna (oltre 71mila le dosi già somministrate a Piacenza), anche se, come ricorda la dottoressa Anna Maria Andena (Distretto di Piacenza – Ausl), molto dipenderà dalla fluidità nell’approvvigionamento. Da oggi partono in tutta l’Emilia-Romagna le prenotazioni per il vaccino anti-Covid dei cittadini dai 70 ai 74 anni. Dunque, per i nati dal 1947 al 1951 sarà possibile fissare l’appuntamento utilizzando i consueti canali disponibili: dai Cup alle farmacie, passando per gli strumenti online, a partire dal Fascicolo sanitario elettronico fino ad arrivare al telefono.

