Auto perde il controllo e finisce fuori strada a Cisiano. Ferita una persona

Un grosso spavento ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. Se la sono cavata così i tre occupanti dell’auto che questo pomeriggio, 13 aprile, poco prima delle 15.00, è finita fuori strada lungo la Statale 45 a Cisiano. Il veicolo, dopo aver perso il controllo per cause da chiarire, ha terminato la sua corsa contro una pianta. Nell’impatto una delle persone a bordo dell’auto ha rimediato ferite non gravi. Sul posto, oltre ai sanitari e alla polizia locale, anche i vigili del fuoco con un’autogrù per rimuovere l’auto dal canale.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà