Coltivavano intere serre di marijuana. Sette ordinanze di custodia cautelare

Sette ordinanze di custodia cautelare, di cui cinque applicative dell’obbligo di dimora e due dell’obbligo di presentazione emesse dal Gip del Tribunale di Piacenza, su richiesta della Procura della Repubblica piacentina, nei confronti di 7 persone ritenute responsabili – a vario titolo e in concorso tra loro – di “coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica”. A dare esecuzione ai provvedimenti sono stati i carabinieri della Compagnia di Piacenza nelle prime ore del 15 aprile.

L’indagine, avviata nel mese di aprile 2019 a seguito del rinvenimento di una serra per la coltivazione di piante di marijuana, collocata all’interno di un’abitazione di Borgonovo, è stata condotta dalla sezione operativa con il coordinamento del sostituto procuratore Matteo Centini, ed ha consentito di individuare e disarticolare un gruppo di spacciatori italiani e stranieri (di nazionalità macedone, moldava e ucraina) dedito alla coltivazione e al successivo smercio della droga. Si tratta di due coppie e un uomo.

L’inchiesta ha consentito di dimostrare numerosi episodi di spaccio nella città di Piacenza e nei comuni della provincia. Nel corso dell’indagine, sono stati eseguiti quattro arresti in flagranza, il sequestro di oltre cinque chilogrammi di marijuana e di circa 400 piante di canapa indica. Inoltre, sono state scoperte due serre per la coltivazione di marijuana riconducibili agli indagati, dove è stato anche accertato il furto di energia elettrica. L’operazione prende il nome di “Green Diy” , (verde fai da te), in quanto la prevalente attività delle persone coinvolte era quella di coltivare e produrre marijuana. Tra le persone finite nei guai anche un uomo soprannominato “agronomo” dagli altri componenti delle banda in quanto dava consigli sulla coltivazione e produzione dello stupefacente. Tutto è partito dalla segnalazione della presenza di un 50enne che spacciava ingenti quantitativi di marijuana nel parcheggio di un cinema della città di Piacenza.