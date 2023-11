Crea scompiglio alla Caritas e ferisce un carabiniere: straniero finisce in manette

Movimentato episodio alla Caritas di via San Vincenzo a Piacenza, dove ieri sera un nordafricano è stato arrestato dai carabinieri. L’uomo stava infastidendo gli operatori e gli altri avventori della struttura: dopo essere stati allertati, i militari sono giunti sul posto. Alla loro vista lo straniero li ha subito aggrediti, ferendo un carabiniere: quest’ultimo è stato condotto al Pronto Soccorso, per poi essere medicato con cinque giorni di prognosi. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Stamattina il processo per direttissima.

