Castel San Giovanni, gli scout tornano nella sede e trovano un gradito omaggio

Gli scout di Castel San Giovanni sono tornati ad occupare gli spazi esterni della loro sede di via Parpanese. Con l’allentamento delle restrizioni sono riprese le attività all’aperto che, a pieno regime, coinvolgono un centinaio di giovanissimi. Nel frattempo è arrivata una mano tesa dal Rotary Valtidone che ha donato agli scout una stufa per riscaldare i locali dove in inverno i ragazzi di riuniscono.

“Sapevamo di questa loro esigenza – dice la presidente del Rotary Katia Gentili – e quindi ci siamo sentiti di farci avanti, tenuto conto del fatto – aggiunge– che gli scout sono una realtà che a Castel San Giovanni da oltre sessant’anni svolge un ruolo fondamentale tra i più giovani”.

