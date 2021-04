Vaccinazioni, il ritmo si alza: arrivate dosi di Moderna, ora 2mila iniezioni al giorno

Passo dopo passo si guadagna un ritmo nuovo nelle vaccinazioni che tende a spingere verso l’alto il numero di persone trattate ogni giorno. E così dalla routine di 1.500 dosi somministrate (interrotta solo dal picco del test in cui si è accelerato fino al record di 2.300 vaccinati) si è gradualmente passati a 2 mila persone alle quali ogni giorno in provincia vengono somministrate le dosi dei farmaci anti Covid. Anche le forniture arrivano con maggior puntualità, ieri sono

state scortate a Piacenza dai Carabinieri duemila dosi di Moderna. Vaccini permettendo, ci si prepara alla nuova ondata di prenotazioni che scatterà il 26 aprile, con l’apertura alla fascia fra i 65 e i 69 anni che comprende un target di circa 17 mila persone. Dal 10 maggio tocca a chi è compreso fra i 60 e i 64 anni, categoria ancor più numerosa composta da 19.500 persone. In tutto siamo sulle 37 mila unità da vaccinare.

