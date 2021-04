Piazza Cittadella, sconto di 600mila euro sul canone annuo a Piacenza Parcheggi

Ammonta a 600mila euro lo sconto sul canone di gestione degli spazi di sosta di piazza Cittadella, che il Comune ha concesso a Piacenza Parcheggi, la società di gestione, per compensare il calo di introiti del 2020 subìto a causa del Covid.

Lo scorso settembre il Comune ha dato l’okay a un tavolo per il riequilibrio economico-finanziario, al quale il 30 marzo Piacenza Parcheggi ha aderito accettando la riduzione da 1,2 milioni a 660mila euro del canone annuale di concessione da versare a Palazzo Mercanti per lo scorso anno, e che comprendente anche l’allungamento di quattro mesi della durata del periodo di gestione della sosta a pagamento (27 anni).

Intanto procede l’iter per la realizzazione del parcheggio interrato nella piazza già sede dell’autostazione delle corriere, anche se il passaggio successivo sarà l’apertura di un supplemento di negoziato proprio relativamente all’opera, con Piacenza Parcheggi alla quale a fine 2012 (con la giunta Dosi) il Comune aggiudicò il maxi appalto da 12 milioni di euro per la gestione della sosta a pagamento (2.600 strisce blu) e, la rimozione veicoli e per la realizzazione di un posteggio interrato più la riqualificazione in superficie.

Contestato duramente dal centrodestra quando era all’opposizione, il progetto va avanti, perché lo stralcio costerebbe pesanti penali da pagare al concessionario. Il 2020 con la pandemia ha però fatto segnare un ulteriore stop all’iter procedurale, e il concessionario ha iniziato a lamentare l’impatto del Covid sulla riscossione della sosta a pagamento quantificando nel 43% il calo degli introiti. E chiedendo opportune compensazioni. Attuate in una riduzione del canone.