Probabile rincaro sulle tariffe delle strisce blu. Bilancio di Piacenza parcheggi negativo

Il bilancio 2021 del gestore delle strisce blu, Piacenza Parcheggi, chiude con segno meno. Solo 7.400 euro, che però, insieme ad altre zone d’ombra contabili, hanno creato tensioni all’assemblea dei soci che lo scorso ottobre ha discusso e approvato quel bilancio. Il socio di minoranza Apcoa ha contestato la contabilizzazione del canone annuale da versare al Comune per un importo quasi dimezzato – 660mila euro – rispetto a quello ordinario di un milione e 200mila euro.

Il timore è che se il Comune non confermasse in realtà per il 2021 lo stesso sconto concesso per il 2020 a compensazione dell’impatto del Covid sugli introiti della società, il colpo sul bilancio sarebbe di portata tale da pregiudicare la stessa “continuità aziendale” di Piacenza Parcheggi, si legge nel verbale dell’assemblea. Dagli organismi societari hanno risposto rassicurando circa la solidità patrimoniale che è garantita dalla capacità di tesoreria del gruppo.

E d’altra parte, fonti del Comune parlano di mancati accantonamenti da parte del concessionario al fondo per la copertura finanziaria del costo di realizzazione del parcheggio interrato stimato in 10 milioni nell’appalto del 2013 e destinato ad aggiornamenti in aumento a non meno di 12 milioni. Si fa strada l’ipotesi che Piacenza Parcheggi per recuperare risorse possa mettere in conto un rincaro delle tariffe della sosta a pagamento. Il che complicherebbe il buon esito del tavolo in corso con il Comune per il riequilibrio economico finanziario dell’appalto.

L’articolo di Gustavo Roccella su Libertà