Piacenza Parcheggi, saldato il canone. Il Comune chiede la sostituzione polizza falsa

Nella prima mattinata di mercoledì 8 maggio la società Piacenza Parcheggi S.p.A. ha saldato per intero il canone 2023 per il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nel territorio comunale, per un totale di 1 milione e 37mila euro.

Lo rende noto Palazzo Mercanti, aggiungendo che il Comune ha provveduto a inviare al concessionario formale richiesta di sostituzione immediata della polizza fideiussoria risultata falsa.