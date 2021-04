Giornata mondiale della terra, in città e provincia i bambini celebrano il pianeta

Anche a Piacenza si celebra la Giornata mondiale della terra, che ricorre oggi (22 aprile) per ricordare l’importanza della salvaguardia del pianeta. In provincia, gli alunni dell’istituto comprensivo di Pianello hanno messo sul piatto oltre trenta idee per vivere in maniera più sostenibile e curare Madre Terra. Tra di loro c’è chi propone un decalogo con consigli anti-spreco, chi si trasforma in sentinella dell’ambiente, chi rimette a nuovo gli spazi della propria scuola rimboccandosi le maniche e chi coltiva orti negli spazi esterni.

In città, invece, stamattina i bambini iscritti alla scuola materna intitolata a monsignor Torta hanno realizzato una serie di corone a forma di mappamondo. “Ogni alunno ne aveva una – spiega la suora Tigist Birhane – con l’obiettivo di tramettere il rispetto verso l’ambiente, la natura e gli animali, fin da piccoli”.