Ponte dell’Olio, auto sbanda ed esce di strada. Lievi ferite per la 47enne alla guida

Incidente nel pomeriggio di giovedì 22 aprile in località Molino croce nel comune di Ponte dell’Olio. Poco dopo le 14 una Fiat Punto, condotta da una donna di 47 anni, mentre viaggiava da Bettola in direzione Piacenza è uscita di strada ribaltandosi su un fianco. La conducente che ha dichiarato di aver sbandato dopo l’attraversamento di un animale selvatico, fortunatamente ha riportato solo lievi contusioni. Sul posto sono intervenute la Pubblica assistenza di Rivergaro e di Farini, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno raddrizzato e messo in sicurezza il mezzo.

