Covid, boom di contagi nelle scuole: alla sola Vittorino 12 positivi in una classe

La situazione contagi Covid nelle scuole finisce sotto le lente di ingrandimento. Lunedì 26 aprile gli studenti delle superiori torneranno in classe, ma solo al 70% per precauzione. Perché la diffusione di nuovi casi continua a preoccupare. E i numeri attuali non promettono bene. Ventotto nuovi casi di positività sono stati accertati nelle scuole piacentine nella settimana del 12-18 aprile, ma altri 24 casi almeno emersi nelle ultime 48 ore.

La situazione più delicata, in questo momento, è quella che si sta verificando alla scuola primaria Vittorino da Feltre, Quinto Circolo di Piacenza. Un polo risultato quasi impermeabile ai contagi e dove invece, nella giornata di ieri, 22 aprile, l’esito dei tamponi effettuati ha portato alla luce la presenza di 12 persone positive. Adulti e bambini, tutti gravitanti nelle stessa classe, che conta 20 scolari.

Mercoledì 21 aprile, gli esiti dei tamponi effettuati in alcune scuole sono stati positivi in 12 casi. Contagi si sono registrati alla media di Borgonovo, alla media Calvino di Piacenza e alla scuola di infanzia Aldo Moro, alla scuola d’infanzia di Carpaneto. Tutti casi confermati dall’Azienda sanitaria piacentina, da dove sono immediatamente partite le azioni di contact tracing per 152 persone, familiari in genere dei bambini e dei ragazzi. Due positivi sono stati trovati alla scuola media di San Giorgio, ed un caso di positività alla primaria di Podenzano, con conseguente introduzione della Dad per le classi interessate.

