Ospedale di Fiorenzuola, manutenzione terminata: riaperta la passerella

E’ stata riaperta la passerella aerea che collega le due parti dell’ospedale della Val d’Arda, oggetto di manutenzione la scorsa settimana. L’ospedale di Fiorenzuola conta due blocchi: il Blocco A ospita in questa fase pazienti in cura per Covid nel reparto di Medicina. Il Blocco B – quello rinato sulle ceneri della demolizione del vecchio ospedale – è stato aperto dal 21 marzo, primo giorno di primavera, con il trasferimento a Fiorenzuola dell’unità spinale di Villanova. Negli ultimi giorni inoltre sono stati trasferiti a Fiorenzuola anche pazienti della riabilitazione respiratoria.

Quanto alla passerella, era stata realizzata nel 2009, insieme al Blocco B dell’ospedale (sorto dove un tempo c’era la sede del Consorzio agrario): è stata accorciata di una decina di metri perché il nuovo ospedale riabilitativo è più verso il fronte strada rispetto a quello demolito, che era più verso il Corso Garibaldi.

Sempre al presidio ospedaliero della Val d’Arda sono in corso i lavori di ampliamento del Pronto soccorso per un investimento di 1 milione e 300 mila euro, arrivati dal Ministero per finanziare lavori infrastrutturali che separino i percorsi per pazienti Covid e per pazienti invece con altre patologie.

IL SERVIZIO DI DONATA MENEGHELLI