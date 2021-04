Aumenta a 98 l’indice di contagio, ma Piacenza resta la migliore della regione

Pur restando la migliore provincia in regione, Piacenza nell’ultima settimana ha fatto segnare un leggero aumento dell’incidenza dei nuovi casi di Coronavirus in rapporto alla popolazione, passando da 91 a 98 casi ogni 100mila abitanti.

In Emilia Romagna nel periodo 19-25 aprile si sono registrati 146 nuovi contagi su 100mila abitanti (in calo da 160 e 174 delle due settimane precedenti). Un dato ben al di sotto della soglia di guardia dei 250 casi costantemente superata in regione tra fine febbraio e inizio aprile, limite che fa scattare l’entrata in Zona rossa.

Anche nei singoli territori provinciali l’incidenza dei nuovi casi su 100mila abitanti scende ovunque al di sotto della soglia critica di 250. La provincia col dato peggiore è ancora Forlì-Cesena, con 212 casi su 100mila abitanti. A seguire Reggio Emilia (180), Rimini (161), Ravenna (154), Modena (150), Parma (141), Bologna area metropolitana (125), Ferrara (99) e Piacenza (98). Tutte le province hanno registrato un calo rispetto alla settimana prima tranne Parma, passata da 117 a 141, e Piacenza, da 91 a 98.