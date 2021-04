Dal 3 maggio rivoluzione Metrobus: corse ogni 10 minuti per collegare la città

Non è in previsione l’aumento dei mezzi pubblici in circolazione a Piacenza ma, grazie alla rimodulazione gli orari delle corse attuali, sarà possibile collegare la città da Sant’Antonio a Montale con una frequenza più assidua tanto da arrivare a partenze ogni 10 minuti nel centro cittadino. Il nuovo servizio Metrobus, presentato all’ex chiesa del Carmine, da Comune di Piacenza, Seta e Tempi Agenzia, consentirà ai piacentini di spostarsi più agevolmente con i mezzi pubblici, colmando anche alcune lacune al servizio lamentate dai cittadini, in particolare nella zona dell’Università Cattolica.

La nuova linea sostituirà le storiche 2 e 3 e la navetta della Lupa.