Infermieristica, altri 23 laureati online. A ottobre le matricole saranno 105

Per la terza volta in modalità on line, 23 studenti della sede piacentina dell’Università di Parma si sono laureati in Infermieristica. A loro si affiancano altri 21 laureati nella città ducale e 11 a Fidenza.

“Nonostante la modalità “virtuale”, non sono mancate gioia ed emozioni, soprattutto durante la proclamazione che è sempre un momento molto toccante e ricco di commozione – fa sapere l’Ausl di Piacenza -. Al termine i tutor didattici hanno letto il giuramento di Florence Nightingale, pioniera della professione infermieristica, con l’augurio ai neo laureati di una vita professionale proficua e ricca di soddisfazioni”.

Le votazioni sono state alte e a una studentessa della sede di Piacenza è stata assegnata la lode con menzione accademica. Proprio per dare valenza alla disciplina infermieristica, la commissione valutatrice è composta prevalentemente da docenti infermieri: oltre al direttore didattico, Cinzia Merlini, erano presenti i tutor Maurizio Beretta, Giovanna Casella, Massimo Guasconi e Sara Posla.

La sede di Piacenza di Infermieristica conta ormai circa 300 studenti: nello scorso anno accademico le matricole da 80 sono passate a 95 e a ottobre 2021 saranno ben 105.

