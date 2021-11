Infermieristica: laurea per 16 studenti nella sede piacentina del corso

Giornata di grandi emozioni nella sede piacentina del corso in Infermieristica dell’Università di Parma. Sedici studenti hanno infatti raggiunto il traguardo della laurea. Due di loro si sono distinti per aver conseguito un 110 e lode, altri tre per aver avuto 110.

I festeggiamenti sono stati purtroppo ancora condizionati dall’emergenza: i laureandi hanno potuto essere accompagnati da un numero limitatissimo di familiari, né la commissione né i nuovi infermieri hanno indossato le tradizionali toghe e non ha avuto luogo la tradizionale stretta di mano che sancisce l’obiettivo raggiunto. Nonostante le restrizioni, per i nuovi infermieri e i tutor è stato un momento ricco di emozioni e soddisfazioni.