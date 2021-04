“Uguaglianza e libertà”. Flash mob a Castello in omaggio alla Festa della Liberazione

A Castel San Giovanni i ragazzi delle scuole medie hanno inscenato un flash mob in omaggio alla Festa della Liberazione. Gli alunni di 3° C si sono disposti nel quadrilatero di piazza cardinale Casaroli e hanno issato alcuni cartelli con parole chiave tratte dal film “Il Grande dittatore” di Charlie Chaplin. I ragazzi hanno chiesto a tutti di “combattere insieme per un mondo migliore, dove non ci sia spazio per odio e intolleranza”.

“Questa festa non è una vuota commemorazione – ha detto il sindaco Lucia Fontana -. Perché non sia così vi invito ad un viaggio emozionale a ritroso nel tempo, per provare le stesse emozioni che 76 anni fa provò chi visse quel giorno”.

