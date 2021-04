Elide Quaroni, la “nonna da record” che ha tagliato il traguardo dei 107 anni

A Castel San Giovanni la “nonna da record”, Elide Quaroni, ha tagliato il traguardo dei 107 anni di vita. Come regalo la ex compagna di giochi del cardinale Agostino Casaroli ha avanzato una sola richiesta: “un pranzo a base di pesciolini fritti”. Niente male per una grande anziana, che però conserva lo spirito di una ventenne, complice forse la recente vaccinazione contro il Covid. Al termine dell’iniezione nonna Elide ha festeggiato a modo suo: con un sorso di liquore. “Non ha voluto sentire ragioni” raccontano i familiari.

