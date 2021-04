Vaccini Covid, sono oltre ventimila i “vulnerabili” che non hanno prenotato

L’età media di chi arriva al pronto soccorso di Piacenza col Covid un anno fa era di 78 anni, ora si è abbassata a 65. Di fatto si allarga la platea dei più vulnerabili e fa ancora più impressione il dato di chi in questa fascia di età, dai 65 anni in su, non ha ancora pensato di fare il vaccino. In tutto sono 22.366 le persone che mancano all’appello della prenotazione, 6.901 sono dai 65 ai 69 anni.

