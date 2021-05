Tavolini esterni per il servizio ristorazione: comune chiude via Cavalletto nei weekend

Via Cavalletto chiude al traffico nei weekend per consentire il posizionamento dei tavolini all’aperto per l’attività di ristorazione. Lo ha stabilito il comune di Piacenza che fa sapere: “Dalle ore 18.30 alle ore 23, nelle giornate di venerdì e sabato, dal 7 maggio al 30 ottobre, in via Cavalletto, a Piacenza, nel tratto compreso tra il civico 7/B e via Garibaldi, è istituito il divieto di circolazione, mentre nel restante tratto della via è revocato – unicamente per i residenti e i possessori di autorimesse – il senso unico di marcia”.

“Dopo un’attenta valutazione – spiega l’assessore al commercio, Stefano Cavalli – abbiamo individuato, anche grazie al contributo degli uffici del servizio mobilità, questa soluzione, che consente agli esercizi commerciali che hanno sede in via Cavalletto di occupare, solo nelle serate del venerdì e sabato, un tratto della via con sedie e tavolini per le consumazioni della clientela. E’ questo un modo per andare incontro alle esigenze dei commercianti i cui esercizi si affacciano sulla via, nel rispetto della normativa vigente relativa alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19 e senza che la chiusura della strada crei problemi di viabilità. Nel tratto interessato dal divieto di transito, infatti, non sono presenti passi carrabili per cui il provvedimento, da questo punto di vista, non arreca disagi ai residenti o ai possessori di posti auto”.