Rovinosa caduta in moto a Badagnano, centauro in gravissime condizioni

Versa in gravissime condizioni il motociclista che oggi, mercoledì 5 maggio, intorno alle 20, è stato protagonista di una rovinosa caduta in località Badagnano, nel comune di Carpaneto. L’uomo in sella, per cause da accertare, ha perso il controllo della sua due ruote e ha terminato la corsa in un canale ai margini della carreggiata. Immediata, è partita la macchina dei soccorsi con gli uomini del 118 di Fiorenzuola e della Pubblica Assistenza di Carpaneto che, dopo le prime cure prestate sul posto, hanno condotto d’urgenza il centauro all’ospedale di Piacenza.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà