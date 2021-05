La piacentina Isa Mazzocchi nominata “Chef donna 2021” dalla Michelin

Nell’ambito della sesta edizione dell’Atelier des Grandes Dames (un network che ha lo scopo di celebrare il talento femminile nell’alta ristorazione voluto da Veuve Clicquot), Michelin ha assegnato oggi il premio “Chef Donna 2021 ” alla chef piacentina Isa Mazzocchi del ristorante La Palta di Bilegno.

Isa Mazzocchi è stata selezionata dagli ispettori Michelin “per il suo fortissimo legame con il territorio, che promuove attraverso i suoi piatti per farne emergere le peculiarità. La cucina, nella quale investe tutte le sue energie, la sua tenacia e l’apprendimento continuo, le permettono di spaziare tra passato, presente e futuro, per portare l’ospite in una dimensione di esperienza senza tempo, fatta di tradizione e innovazione”.

La Palta è stella Michelin dall’edizione 2012 della prestigiosa guida, oggi si aggiunge il premio Michelin Chef Donna 2021 by Veuve Cliquot.