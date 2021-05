Fondazione di Piacenza e Vigevano, Reggi si candida e pubblica le linee di mandato

L’ex sindaco di Piacenza Roberto Reggi si è ufficialmente candidato alla presidenza della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Reggi ha pubblicato la notizia sul social network Facebook e ha allegato al post anche le linee di mandato.

“Questa mattina 10 consiglieri del Consiglio Generale hanno sottoscritto la mia candidatura alla Presidenza della Fondazione di Piacenza e Vigevano – scrive -. In ossequio al principio di trasparenza, che ritengo un valore imprescindibile per chi si impegna nella gestione delle risorse pubbliche, qui sotto troverete le linee guida programmatiche che ho depositato all’atto della candidatura. Se avrete la pazienza di leggerle mi piacerebbe leggere le vostre impressioni, se invece non avrete tempo e voglia (e lo capisco) vi riporto la frase iniziale.

È di Martin Luther King e riassume il senso e l’essenza dell’impegno civico mio e di tanti cari amici:

“Ciascuno di noi ambisce a primeggiare,

a vedere esaltata la propria grandezza,

ciascuno di noi vuole aprire la sfilata.

Bisogna invece essere i primi a servire,

i primi nell’amore!”

Poi naturalmente si fa il possibile, col massimo impegno!”