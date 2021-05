“Tavolini in piazzetta Pescheria per i locali della zona sprovvisti di dehors”

Il ristorante in via Illica, i tavolini in piazzetta Pescheria. È questo in sintesi il progetto che Confesercenti Piacenza sta preparando e che presenterà la prossima settimana in Comune. L’obiettivo è di dare una mano alle due attività di ristorazione presenti in via Illica: si tratta di una “hamburgeria” e di un ristorante specializzato in tigelle che sono dotati solo di spazi interni e quindi ad oggi possono fare solo servizio di asporto.

Per questo motivo da Confesercenti era arrivata una richiesta di chiusura della strada alle auto con l’obiettivo di posizionare dei tavolini: ma, diversamente da queste strade, la richiesta per via Illica non è andata a buon fine.

“Non possiamo però pensare che queste due attività risultino così fortemente penalizzate – spiega il vicedirettore di Confesercenti Piacenza Fabrizio Samuelli – così in questi giorni stiamo elaborando un progetto che presenteremo la prossima settimana al Comune: di fatto proporremo la possibilità di occupare due porzioni di piazzetta Pescheria da trenta metri quadri ciascuna”.

