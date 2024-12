Orientarsi dopo la scuola, da Confersecenti e Infomedia arriva “Impiegando 2024”

Favorire l’incontro tra chi cerca occupazione nel settore amministrativo, in particolare gli studenti degli ultimi anni delle superiori, e i responsabili di imprese e studi di professionisti del territorio.

E’ l’obiettivo della prima edizione di “Impiegando 2024” – evento che si terrà presso l’Auditorium Sant’llario di Piacenza giovedì 5 dicembre -: il Recruiting Day dedicato alle professioni amministrative, segretariali, contabili, fiscali e alla gestione delle buste paga, organizzato da Confersecenti, Infomedia, Istituto Cappellari, Agenzia My Eap Emilia Romagna, con il patrocinio e la partecipazione di Comune Di Piacenza, Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza, Ordine Consulenti del Lavoro di Piacenza, CIFA, Fondo Interprofessionale FonArCom, Ente Bilaterale EPar.

Gli incontri

La mattinata si aprirà con interventi sul mercato del lavoro, le competenze più richieste e le opportunità offerte dall’innovazione tecnologica. Parteciperanno gli studenti dell’Istituto Romagnosi che insieme agli orientatori dell’agenzia per il lavoro MYEAP, approfondiranno temi fondamentali come stesura di un Curriculum efficace, strategie per una ricerca attiva del lavoro, preparazione ai colloqui di selezione, tipologie di contratti di lavoro e relative caratteristiche.

All’evento saranno presenti candidati in cerca di nuove opportunità nel settore impiegatizio, con profili molto diversificati: persone con esperienza consolidata in amministrazione, segreteria, contabilità e fiscalità, giovani alle prime esperienze professionali e lavoratori provenienti da altri settori interessati alla riqualificazione. L’evento si pone l’obiettivo di favorire l’incontro tra coloro che cercano occupazione nel settore amministrativo-segretariale e i responsabili di imprese e studi di professionisti del territorio, infatti nella mattinata i candidati avranno la possibilità di svolgere i colloqui conoscitivi individuali con le realtà presenti. Impiegando” rappresenta un’opportunità per creare connessioni professionali, scoprire nuove prospettive di carriera e valorizzare il talento di chi cerca lavoro.

LOCANDINA IMPIEGANDO 2024