Libri di scuola, Confesercenti: “A Piacenza spesa media di 250 euro a studente”

Con l’imminente apertura dell’anno scolastico Confesercenti Piacenza e Sil (Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai) presentano i dati corretti sui prezzi dei libri scolastici in provincia di Piacenza.

Dopo una fine estate complessa dal punto di vista delle cifre legate al “caro scuola” Nicolò Maserati, presidente di Confesercenti Piacenza e vicepresidente Sil, presenta i dati effettivi sugli aumenti della scolastica, mostrando come la spesa media per le famiglie piacentine sia di circa 250 euro a studente, inferiore ai 519,44 euro dichiarati nelle scorse settimane da Federconsumatori.

Il dato è stato ricavato sulla base delle adozioni ufficiali comunicate dalle scuole al Ministero dell’istruzione e del merito, consultabili sul sito.

la media degli aumenti

“La comparazione – spiega Maserati – è fatta sulla provincia di Piacenza, ma è replicabile con risultati simili in ogni provincia d’Italia e ne emergono considerazioni interessanti. Ad esempio, circa metà delle scuole non riesce più a stare nei tetti di spesa del Ministero, ma anche laddove si sfora la spesa più alta viene recuperata risparmiando negli anni successivi dove spesso si spende molto meno del tetto ministeriale previsto. Gli sforamenti, inoltre, sono per lo più poco significativi a parte qualche caso limite”.

Rispetto al prezzo di copertina, su un paniere di circa 125 titoli di libri scolastici, tra secondarie di primo e secondo grado, indifferentemente dall’editore, la media degli aumenti è tra il 3 e il 3,5%.

niente sconti sui prezzi di copertina

Il presidente Maserati ha voluto fare luce su una questione che colpisce particolarmente le librerie indipendenti e i negozi di prossimità che non possono permettersi ingenti sconti sui prezzi di copertina: “Come abbiamo più volte spiegato, i librai non fissano i prezzi dei libri né possono, con il margine risicatissimo loro riservato, farsi carico di riduzioni o sconti significativi, mentre per quanto concerne il materiale sono in grado di soddisfare le richieste per ogni fascia di utenti, garantendo prezzi base”.

spese legate alla cartoleria

Anche rispetto alle spese legate alla cartoleria Maserati porta alcuni esempi significativi: “I quadernoni sono in vendita in cartoleria mediamente a 2 euro e non a 3,90 euro come dichiarato da Federconsumatori; i diari oscillano da un minimo di 12,90 euro e un massimo di 19,00 euro, un prezzo inferiore rispetto ai 35 euro calcolati da Codacons; infine, la confezione di pastelli da 12 colori è venduta a partire da 2,90 euro e non 9,80 euro come riportato da Federconsumatori”.