Vaccinazione anti-Covid: da oggi può prenotare chi ha tra i 55 e i 59 anni

Prendono il via oggi le prenotazioni – con data, orario e luogo della somministrazione – per la vaccinazione anti-Covid per tutti i cittadini che hanno tra i 55 e i 59 anni (nati dal 1962 al 1966). Si può prenotare utilizzando i consueti canali regionali – dai Cup alle farmacie passando per web e telefono – e ricevere la somministrazione in uno dei punti vaccinali gestiti dall’Azienda sanitaria.

Da giovedì 13 maggio sarà la volta dei 50-54enni (nati dal 1967 al 1971), che potranno prenotarsi dal loro medico di famiglia.

A Piacenza e provincia il numero dei vaccinati giornalieri va crescendo. Sale infatti la media delle persone vaccinate quotidianamente nei sei centri disponibili (i due di Piacenza, Bobbio, Bettola, Castelsangiovanni e Fiorenzuola). “Si effettuano circa 2.400 vaccinazioni al giorno – spiega Anna Maria Andena, direttrice del distretto urbano dell’Ausl – segno che l’approvvigionamento dei farmaci è più continuo”.

