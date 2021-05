Donini: “Raggiunti i due milioni di somministrazioni. La Regione rimane gialla”

“Alle 12 di oggi, mercoledì 12 maggio, la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto e superato i 2 milioni di somministrazioni di vaccino anti-Covid”. Lo ha spiegato l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini, nella conferenza stampa sull’andamento del piano vaccinale.

“Le somministrazioni sono circa l’84% delle dosi finora ricevute – ha proseguito Donini – e le persone che hanno già ricevuto due dosi sono 673mila, mentre quelle che ne hanno ricevuta almeno una sono oltre 1,3 milioni”.

Quindi poco più di un cittadino emiliano-romagnolo vaccinabile ha ricevuto almeno la prima dose, e i 18% anche la seconda.

Donini ha poi ricordato che domani si apriranno le prenotazioni per i nati tra il 1967 e 1971 (50-54enni) e che la prenotazione potrà essere fatta tramite il proprio medico di medicina generale o attraverso il sito della Regione Emilia-Romagna. “Le vaccinazioni inizieranno non oltre la prima settimana di giugno – ha proseguito l’assessore – e dovrebbero concludersi in 3-4 settimane”.

“Da giugno dovremo avere predisposto una pluralità di soggetti vaccinatori – ha aggiunto – e oltre ai medici di base saranno coinvolte anche le farmacie”.

Al termine della conferenza stampa l’assessore Donini ha confermato che l’Emilia-Romagna rimane in zona gialla.