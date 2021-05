Cade nel Nure e perde la vita, donna trovata a Fossadello dopo ore di ricerche

Il corpo senza vita di una donna di 67 anni di Monticelli è stato ritrovato questa mattina, giovedì 13 maggio, nelle acque del fiume Nure a Fossadello di Caorso.

Stando alle prime informazioni raccolte, la donna si era allontanata da casa ieri mattina. Contattata telefonicamente in serata, la 67enne, in stato confusionale, non era stata in grado di spiegare dove fosse. Erano immediatamente scattate le ricerche.

Parcheggiata l’auto in località Boschi Celati, si sarebbe poi diretta verso il Nure, non si esclude per provare a tornare a casa a piedi. Dopo aver raggiunto una zona dell’argine irta di vegetazione, sarebbe quindi scivolata finendo in acqua. Lì è stata trovata senza vita stamattina dagli uomini della Protezione civile e dai carabinieri. Sul posto anche il sindaco di Monticelli Gimmi Distante.