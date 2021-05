“I giovedì della medicina”: focus su malattie infettive e sistema immunitario

Continua l’appuntamento con “I giovedì della medicina” condotti su Telelibertà dalla giornalista Marzia Foletti. Stasera 13 maggio alle 20.30, l’appuntamento, si focalizzerà su sistema immunitario e malattie infettive: ospiti della puntata, il cui direttore scientifico è il primario di Oncoematologia dell’ospedale di Piacenza e pioniere delle cure precoci a domicilio contro il Covid con le cosiddette “usca” Luigi Cavanna, saranno Daniele Vallisa e Mauro Codeluppi, primari rispettivamente di Ematologia e di Malattie infettive del “Guglielmo da Saliceto”.

Tante sono le questioni che verranno trattate nel corso della puntata, a cominciare da come funzioni il sistema immunitario e quali siano le cellule fondamentali che lo compongono: la serata offrirà anche l’occasione di analizzare le malattie del sistema immunitario e come capire se esso funzioni bene oppure no.