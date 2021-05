Il prefetto Daniela Lupo visita la Cri. Guidotti:” Stimolo a operare sempre meglio”

Visita del Prefetto, Daniela Lupo, nella mattinata di giovedì 13 maggio, alla sede piacentina della Croce rossa. Ad accoglierla il presidente Alessandro Guidotti e un piccolo gruppi di volontari e crocerossine che le hanno mostrato la struttura e illustrato le varie attività svolte, dal trasporto sanitario in ambulanza ai servizi infermieristici nell’ambulatorio aperto 365 giorni l’anno, dall’ascolto e al supporto alle famiglie nel settore del sociale, alla consegna dei farmaci e dei beni di prima necessità, fino alla clownterapia e a tutte le altre attività che durante questo periodo si sono amplificate e riadattate al contesto Covid.

La visita è continuata presso il capannone di viale Dante dove il Prefetto ha potuto vedere i vari mezzi utilizzati: da quello per la Protezione Civile Croce rossa agli operatori del soccorso in acqua, dai cinofili agli esperti in telecomunicazioni fino ai trasporti sanitari urgenti e, infine, alcuni pulmini attrezzati per il trasporto dei disabili.

“Ringraziamo sua eccellenza il Prefetto – commenta il presidente Alessandro Guidotti – per la visita e le parole d’apprezzamento che sono per noi motivo di orgoglio e di stimolo per operare sempre meglio a favore della collettività”.