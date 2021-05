Dal centro alla periferia: così i monopattini cambiano il paesaggio urbano

Dal centro storico alla periferia, in questi giorni i monopattini elettrici hanno cambiato il paesaggio urbano di Piacenza. I mezzi sono ovunque, pronti al noleggio: nei parcheggi dei supermercati, sui selciati delle piazze storiche, in mezzo ai prati e sui marciapiedi, anche in posteggi fantasiosi. Un furgoncino della ditta privata si occupa del ritiro dei monopattini lasciati fuori posto. Tra entusiasmo e timori per la sicurezza stradale, solo il tempo dirà se si tratta di una scommessa vinta per la mobilità sostenibile.