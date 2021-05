Rissa a Rottofreno, 30enne ferito con un colpo di bottiglia alla testa

Domenica 17 maggio poco dopo le 23, una pattuglia di Sicuritalia, in via Roma a Rottofreno, ha notato un gruppo di giovani intenti in una rissa nella quale è rimasto ferito un 30enne. L’uomo è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro ed è stato condotto al Pronto soccorso dall’ambulanza inviata dal 118. All’arrivo dei carabinieri e dei vigilantes le persone coinvolte si erano già dileguate.

