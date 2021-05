L’indice di contagio cala in tutta la Regione, Piacenza ora ha numeri da Zona bianca

Scende, per la prima volta nel 2021, sotto quota 100 l’incidenza settimanale dei casi di Coronavirus in Emilia-Romagna. E Piacenza spicca, assieme a Ferrara e Imola, per numeri da Zona bianca.

Nella settimana dal 10 al 16 maggio, infatti, si sono registrati 77 casi ogni 100mila abitanti, in calo rispetto ai 106 della settimana precedente. I casi sono stati infatti 3.458, per trovare un dato simile bisogna risalire a metà ottobre.

Anche i morti scendono, per la prima volta da ottobre 2020, a meno di cento a settimana: negli ultimi sette giorni sono stati 78. E anche i numeri dell’occupazione dei posti letto in terapia intensiva e nei reparti Covid, sebbene ancora non trascurabili, sono comunque in netto calo.

La diminuzione dei contagi è generalizzata su tutto il territorio, anche se ci sono alcune province come Piacenza (43) e Ferrara (30) che hanno numeri da Zona bianca, come pure il circondario Imolese (39).

La provincia maggiormente sotto osservazione è adesso Parma che, con 114 casi ogni 100mila abitanti, è l’unico territorio che supera la soglia di cento, ma che è comunque in calo rispetto alla scorsa settimana.

Più in linea con la media regionale, invece, Reggio Emilia (93), Modena (83), Bologna (78), Ravenna (58), Forlì-Cesena (84) e Rimini (85).

