Numeri da zona bianca: crollo dei contagi. Prima dose di vaccino a una persone su tre

È ancora una curva in calo quella che si registra nel Piacentino per quanto riguarda i contagi da Covid-19. Nella settimana dal 10 al 16 maggio, sono stati 119 i nuovi contagi accertati a fronte dei 188 della settimana precedente, con un calo del 36,7%. Sono diminuiti dell’11% i tamponi effettuati, passati da 11.022 a 9.813. La campagna vaccinale prosegue con un aumento del 13% in una settimana. Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 146mila, il 51,6%. Che la situazione sia in continuo miglioramento lo si evince anche dai dati dei ricoveri ospedalieri calati del 19,7%. Attualmente sono 57 a fronte dei 71 della settimana precedente. Purtroppo sono aumentati i decessi, passati da due a cinque. E’ il quadro fornito nel consueto bilancio settimanale fornito dall’Ausl di Piacenza. Il direttore generale Luca Baldino sottolinea: “Le vaccinazioni si sono stabilite intorno a una media di 1.300 al giorno. Sugli over 80 abbiamo raggiunto l’87% di copertura. Tra i 70-79 abbiamo raggiunto il 78,8%. Sulla fascia di età 60-69anni abbiamo vaccinato il 51,9%. L’ultima fascia, quella tra i 55-59, la cui prenotazione è partita la settimana scorsa, è stato vaccinato i 31,3%. Circa un terzo non si è ancora prenotato. L’85% delle persone vulnerabili ha ricevuto la copertura vaccinale. Per quanto di riguarda i candidati dai 50-54 anni e dai 40-49: sono 5.800 le candidature pervenute per la prima fascia e 7.023 per la seconda. Per 50-54 anni oggi partono i primi sms per le persone che si sono candidate: per coloro il cui medico di medicina generale lo fa in ambulatorio saranno contattati, per gli altri arriverà un messaggio con le indicazioni di prenotazione”.

Sul totale degli assistiti la copertura vaccinale è del 32,7%. Una persona su tre ha ricevuto la prima dose nella provincia di Piacenza. “Abbiamo numeri da zona bianca nella nostra provincia” – ribadisce Baldino. Nelle cinque settimane precedenti si era registrato un aumento di casi nella fascia 0-17 legato alla riapertura delle scuole. Una situazione che ora si è invece stabilizzata.