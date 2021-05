Istituto comprensivo di Castello: gli studenti lanciano una “frizzante” web-radio 1 ora fa

Si chiama “I.C.C.C. la voce degli studenti” ed è una nuova web radio con cui una trentina di giovanissimi dell’Istituto Comprensivo hanno iniziato a cimentarsi nel ruolo di speaker. La web radio, che si può ascoltare al

?v=DGI73T7QwkQ” target=”_blank” rel=”noopener”>relativo canale Youtube, è il frutto di un intenso lavoro di preparazione durante il quale gli alunni delle scuole medie hanno imparato come si sta davanti ad un microfono, quali sono i tempi di una trasmissione radiofonica, come ci si esprime alla radio. Per questo si sono affidati, tra gli altri, ad uno speaker professionista, Lorenzo Dardano, che ha dato loro alcune fondamentali dritte circa un mestiere del tutto particolare quale è quello dello speaker radiofonico. Per il momento i ragazzi hanno registrato diversi podcast. Il prossimo passo saranno le dirette.

I DETTAGLI SU LIBERTÀ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI