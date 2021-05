Anche l’ospedale di Piacenza tra i centri sperimentali per le monoclonali anti-Covid

C’è anche l’ospedale di Piacenza (e più precisamente l’unità operativa Malattie Infettive dell’Ausl) tra i 14 centri sperimentali sul territorio nazionale nei quali sarà testato (su pazienti adulti con infezione da Sars-CoV-2) l’anticorpo monoclonale umano anti-Covid individuato dal “Monoclonal Antibody Discovery (Mad) Lab”, team di ricerca della Fondazione Toscana Life Sciences.

Si è infatti conclusa la fase clinica 1, svolta all’Istituto nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma e al Centro di Ricerche Cliniche di Verona su 30 volontari adulti sani, volta ad assicurare adeguati profili di sicurezza e tollerabilità del farmaco: a questo punto, come rivelato dallo stesso team di ricerca, si passa alla fase 2 e 3.

Oltre Piacenza, i centri sperimentali saranno Roma, Trieste, Pavia, Foggia, Siena, Vercelli, Verona, Milano, Parma, Pisa, Firenze, Napoli e Avellino.

L’anticorpo monoclonale di Tls sarà testato su oltre 800 pazienti adulti risultati positivi al tampone da non più di 72 ore, asintomatici o moderatamente sintomatici.

“Si tratta di uno studio randomizzato in doppio cieco, stratificato, controllato verso placebo, adattivo in due fasi – si legge in un comunicato ufficiale diffuso da Life Sciences. – La prima per definire il dosaggio ottimale dell’anticorpo monoclonale e la seconda fase come studio di efficacia. Il protocollo d’indagine sarà gestito dai singoli centri ospedalieri coinvolti che si occuperanno dello screening e del successivo arruolamento dei pazienti secondo i criteri dello studio. In seguito all’arruolamento e alla somministrazione dell’anticorpo, i pazienti verranno seguiti presso il loro domicilio e saranno previste visite periodiche al centro ospedaliero. Alla fine della prima fase dello studio, i risultati delle indagini cliniche saranno sottoposti ad analisi ed inoltrati alle autorità regolatorie per la richiesta di approvazione dell’anticorpo per l’uso emergenziale e, in concomitanza, è previsto l’avvio della seconda fase di studio”.

La terapia in sperimentazione viene somministrata attraverso un’iniezione intramuscolo, grazie all’estrema potenza di neutralizzazione mostrata finora nell’ambito di studi preclinici che permette l’impiego di un dosaggio più basso rispetto ad altri trattamenti analoghi attualmente in uso. “MAD0004J08” è un anticorpo monoclonale capace di neutralizzare anche la variante “inglese” e virus che contengono le mutazioni chiave delle varianti sudafricana e brasiliana, come emerge dal lavoro scientifico.