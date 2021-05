“Questo scivolo è solo per i bianchi”. Frasi razziste al campo giochi

“Questo scivolo è solo per i bianchi”. Se lo sente dire una giovane mamma non nel Sudafrica dell’apartheid, ma nella Piacenza del 2021. Ed è una di quelle frasi che si conficcano dritte come una pugnalata nella testa di chi le sente.

Anna è una giovane donna originaria di Piacenza: compirà 22 anni in agosto e due anni fa lei e il suo compagno, che ha origini congolesi pur essendo nato in Italia, sono diventati genitori di un bimbo. Oggi il piccolo ha 22 mesi e spesso, insieme alla mamma, si ritrova a giocare al parco giochi di via Emmanueli: è proprio lì che l’altro giorno un gruppo di ragazzini di 12 anni si è rivolto al bambino dicendo “questo scivolo è solo per i bianchi”.

“Ha detto esattamente così – spiega Anna – non mi era mai successa una cosa del genere, ma sono immediatamente intervenuta. Gli ho fatto presente che non mi sembrava ci fosse nessun cartello per segnalare che lo scivolo era solo per i bianchi”.

IL SERVIZIO DI ELISABETTA PARABOSCHI