Aggredito dalla compagna e ferito alla testa chiede aiuto al vicino di casa

Si è presentato a casa del vicino completamente insanguinato chiedendo aiuto. Un uomo di 50 anni sarebbe stato aggredito dalla compagna che lo avrebbe colpito ripetutamente con un oggetto contundente. E’ accaduto nella serata dell’11 giugno in via Emmanueli, a Piacenza. Il vicino di casa ha chiamato i soccorsi. L’uomo è stato portato in ospedale da un’ambulanza. Sul posto è intervenuta la polizia per gli accertamenti di rito. La posizione della donna al vaglio degli inquirenti.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà