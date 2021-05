Cantieri a Fiorenzuola, riasfaltata anche la vecchia strada per Cortemaggiore

Lavori in corso a Fiorenzuola, tra asfaltature e infrastrutture per la viabilità. La più importante è la rotonda di ingresso al centro, dopo il ponte dell’Arda. Era in assetto provvisorio con new jersey da 4 anni, un investimento di 200 mila euro per una rotonda dal diametro di 31 metri. Si trova alla confluenza tra corso Garibaldi, via Roma, via Matteotti e via Europa, tratto urbano della via Emilia dopo il ponte, che sarà anch’esso riasfaltato in corrispondenza del nuovo complesso commerciale del Galassia.

Procedendo oltre il ponte dell’Arda, sono state riasfaltate via Manzoni e la strada vecchia per Cortemaggiore (nelle foto). Ma non è l’unica strada extraurbana di proprietà comunale interessata ai lavori di manutenzione straordinaria e riasfaltatura. E anche il centro storico si prepara al restyling. Da ricordare i lavori in Piazza Caduti che proprio in questi giorni viene ripavimentata con cubetti di porfido, al posto dell’asfalto.