Ruba alimentari e alcolici ma viene fermato dal direttore del supermercato

Taccheggiatore fa incetta di prodotti di vario genere fra cui alimentari e alcolici, ma per sua sfortuna viene intercettato e fermato dal direttore. E’ accaduto sabato pomeriggio in un centro commerciale di Fiorenzuola. Protagonista dell’episodio un cittadino romeno di 32 anni. Il giovane aveva taccheggiato prodotti per circa 200 euro e ad un certo punto, soddisfatto del bottino “incamerato” e convinto di non essere stato notato si è avviato alle casse ma è stato fermato dal direttore che gli ha chiesto spiegazioni dei prodotti non pagati che l’uomo aveva indosso. Ne è nata una piccola discussine e sono stati chiamati i carabinieri di Fiorenzuola che sono accorsi sul posto prelevando il cittadino romeno e restituendo alla direzione del centro commerciale le merci sottratte. Lo straniero è stato condotto nella caserma di Fiorenzuola, identificato e denunciato per tentato furto.

