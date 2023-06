A Fiorenzuola la raccolta beni di prima necessità per gli alluvionati di Faenza

Anche la comunità di Fiorenzuola d’Arda offre il suo generoso aiuto alle popolazioni

romagnole duramente colpite dall’alluvione dello scorso maggio. Il Gruppo di Protezione Civile “Delta” di Fiorenzuola d’Arda, in collaborazione con alcune Associazioni locali (Alpini e Carabinieri); il Comune e vari volontari che hanno dato la propria disponibilità, ha infatti promosso e avviato una raccolta di beni di prima necessità da destinare all’hub logistico del volontariato informale allestito presso il Centro fieristico di Faenza e gestito – in collaborazione con lo stesso Comune faentino – dal team dell’Associazione Emergency, che cura la ricezione, lo stoccaggio e la distribuzione alla popolazione del materiale in arrivo.

I NUMERI DELL’ALLUVIONE A FAENZA

Faenza è tra i Comuni dell’Emilia Romagna più colpiti dall’alluvione che ha investito la

regione a metà maggio: secondo i numeri riportati dal Comune di Faenza, l’emergenza

coinvolge circa 12 mila persone, tra cui famiglie intere che hanno perso tutto a seguito

delle inondazioni. Ad oggi sono oltre mille i nuclei familiari che si sono rivolti all’hub

logistico gestito da Emergency presso il Centro fieristico di Faenza.

LA RACCOLTA A FIORENZUOLA D’ARDA: COSA DONARE

A Fiorenzuola d’Arda, sarà possibile portare i beni di prima necessità da destinare a

Faenza presso l’Auditorium “San Giovanni”, all’interno del complesso municipale, ogni

mattina sino a sabato 10 giugno, dalle 9 alle 12.30. Martedì 6 e giovedì 8 giugno, i

volontari saranno presenti anche dalle 15.30 alle 18.30.

Tra i beni da distribuire alle famiglie colpite dall’alluvione, i volontari della Protezione

Civile “Delta”; del Comune e delle altre Associazioni fiorenzuolane promotrici

dell’iniziativa segnalano in particolare la necessità di generi alimentari a lunga

conservazione, e di prodotti per l’igiene personale e della casa.

Tutte le informazioni sull’attività in corso presso l’hub logistico del volontariato

informale allestito presso il Centro fieristico di Faenza, sono consultabili sul sito

ufficiale dell’Associazione Emergency.