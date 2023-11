Alluvione in Romagna, da Confcommercio e Fiva 10mila euro per i colleghi

È un assegno da oltre 10mila euro quello donato dai commercianti piacentini associati a Confcommercio e Fiva ai colleghi romagnoli colpiti dall’alluvione. La donazione è stata presentata nella sede di Unione Commercianti alla presenza del presidente Raffaele Chiappa, del direttore Gianluca Barbieri e del presidente di Fiva Adriano Anselmi.

“Devo ringraziare Anselmi perché proprio lui, dopo l’alluvione, ci ha sollecitato a intervenire – spiega Chiappa – ma soprattutto devo ringraziare i commercianti perché in un periodo complesso come quello attuale non è scontato che i negozianti mettano a disposizione una cifra così grande”.

“Avevamo promosso una raccolta fondi all’indomani dell’alluvione attraverso un conto corrente aperto presso la Banca di Piacenza – fa notare Anselmi – siamo stati i primi e i nostri commercianti si sono mostrati molto generosi: alla fine è stato possibile raccogliere ben 10150 euro che saranno destinati a sostenere sia il commercio ambulante sia quello fisso nelle province di Cesena e Ravenna”.