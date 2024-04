Solidarietà per mamme e figli, 13mila euro per Luna stellata e Stella del mattino

E’ di oltre 13.700 euro la cifra raccolta durante la serata solidale che si è tenuta presso il Grande Albergo Roma di Piacenza con oltre 120 ospiti, a supporto di due comunità de “La Ricerca ETS”, Luna Stellata e Stella del Mattino

le finalità della raccolta

La raccolta è mirata a supportare l’educazione dei bambini che si trovano ora in comunità insieme alle loro mamme con problemi di tossicodipendenza o che hanno avuto un vissuto difficile e che tuttora stanno vivendo in condizioni di gravi difficoltà, donne provate dalla vita, anche minorenni, che si ritrovano a dover affrontare la maternità quasi sempre in solitudine, spesso dovendo fuggire da situazioni drammatiche, da persecuzioni, pericoli, violenze. Entrambi i progetti sostengono complessivamente 11 madri e 13 bambini.

“C’è sempre bisogno di aiuto” spiega Beatrice Carini, responsabile del progetto “Luna Stellata” ringraziando quanti hanno partecipato e hanno dato un contributo così generoso.

UNA SERATA RIUSCITA

Una serata riuscita grazie alla regia di Donne Cisal di Caterina Abbondotti, di Banca Mediolanum rappresentata da Audrey Foletti e Carla Spotti del Centro Fisiatrico Ughetta di Piacenza. Oltre al Circolo Tennis Campagnoli e il suo presidente Andrea Rebecchi che ha contribuito attivamente alla raccolta devolvendo il costo d’iscrizione dei tornei che si sono svolti domenica 7 aprile. La partecipazione attiva di Fondazione Mediolanum, charity partner dell’evento, si è concretizzata con il raddoppio dei primi 5.000 euro raccolti.