Con il lunario degli scolari di Trevozzo raccolti 800 euro per la Casa del fanciullo

I 75 scolari dell’elementare di Trevozzo tendono una mano alla Casa del fanciullo. Grazie al loro lunario 2024, distribuito durante le festività di fine anno, gli alunni hanno raccolto 800 euro che hanno deciso di destinare alla struttura fondata da padre Gherardo. Il lunario è dedicato alla storia e alle tradizioni di Trevozzo e si apre non a caso con un frase dello scrittore Marcus Garvey: “Un popolo che non ha conoscenza del proprio passato – recita la frase scelta dagli scolari valtidonesi – è come un albero senza radici”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’