Trevozzo, furgone la investe mentre fa retromarcia: donna ferita trasportata a Parma

Sono serie le condizioni della donna rimasta coinvolta nel pomeriggio di sabato 6 luglio in un incidente a Trevozzo, nel comune di Alta Val Tidone.

Stando alle prime informazioni raccolte, intorno alle 16.45, un furgone intento ad effettuare retromarcia all’interno di un cortile lungo via Enrico Fermi avrebbe urtato una donna che stava transitando nei paraggi: quest’ultima, in seguito all’impatto, sarebbe rimasta incastrata sotto al veicolo. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, con i soccorritori giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa e un’Automedica del 118, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri. Da Parma si è alzata l’eliambulanza, che ha successivamente trasportato la donna all’ospedale della città ducale: non sarebbe in pericolo di vita.