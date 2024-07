Rock, blues e tanto altro: gli “Uva Rara Band” fanno ballare Trevozzo

L’energia del rock e l’effervescenza del blues, per un cocktail musicale fresco ed esplosivo: proprio quello che il pubblico del Valtidone Festival ha potuto gustare con “Blues and more”, graditissima performance dell’ensemble lodigiano “Uva rara band”, che ha fatto il pieno di applausi a Trevozzo (comune di Alta Val Tidone).

La band (con Orazio Aloise alla tastiera, Beppe Cipolla alla chitarra, Maurizio Clarizia al sax, Giuseppe De Guida alla batteria, Gigi Ghezzi alla tromba, Matteo Moggi alla chitarra, Marco Pirastru al basso, oltre alle vocalist Giulia Cipolla, Sara Matera e Sara Raffaldi) ha proposto soprattutto hit, in gran parte rockeggianti ma alcune attente anche al più interiorizzato blues. E allora, sotto con “Superstition” e “Gimme some loving”, per poi spaziare a tutt’altro genere proponendo una bella versione di “Caruso” di Lucio Dalla. Altra canzone cult “Via con me” di Paolo Conte, per poi fare ritorno su binari a stelle e strisce con “Sweet home Chicago” e “Road house”. In chiusura altra storica hit, “When the Saint Go Marching In” dell’insuperabile Armstrong declinata in varie chiavi.

Il Valtidone Festival, giunto alla sua 26° edizione consecutiva, è sostenuto da diversi Comuni e sponsor, tra i quali la Fondazione di Piacenza e Vigevano e la Fondazione Donatella Ronconi ed Enrica Prati.