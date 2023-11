Da Borgonovo 4mila euro per la parrocchia San Benedetto di Forlì colpita dall’alluvione

Il Movimento laicale orionino, ex allievi don Orione in testa, ha raccolto 4 mila euro per la parrocchia San Benedetto di Forlì, colpita dall’alluvione che la scorsa primavera ha devastato la Romagna. La somma è stata raccolta grazie ad una cena benefica a cui, nei locali dell’ex tipografia dell’Istituto di via Sarmato, hanno partecipato ben 180 commensali.

“Al raggiungimento della somma – dicono gli organizzatori – hanno contribuito non solo le persone che hanno partecipato alla cena benefica, ma anche numerosi sponsor, associazioni, il comune e tutte le persone, a partire dal cuoco Fausto, a cui va il nostro ringraziamento”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ