Sarmato “adotta” famiglia di alluvionati di Solarolo. Donata una cameretta

Sembra impossibile ma dopo un’estate torrida e siccitosa in Romagna ci sono ancora pavimenti che trasudano umidità dallo scorso maggio, quando diverse zone furono interessate dall’alluvione. Succede ad esempio a Solarolo, piccolo comune del Ravennate, dove nei giorni scorsi il gruppo di protezione civile Alfa di Sarmato ha deciso di rinnovare l’aiuto nei confronti di una famiglia del luogo: i volontari hanno donato una camera da letto per due figli di una coppia del paese, di 2 e 7 anni. Ma per il momento non potranno montarli: dovranno attendere che il pavimento asciughi completamente per non rovinare i mobili.

La consegna è avvenuta nei giorni scorsi e testimonia come l’attaccamento verso le persone che hanno bisogno non si possa esaurire nell’ambito dell’emergenza o del clamore mediatico. Mentre diversi mesi fa erano impegnati a Solarolo, i volontari della protezione civile sarmatese hanno fatto conoscenza di questa famiglia e di fatto l’hanno “adottata”: così hanno pensato bene di farle avere una piccola cameretta per i figli, in sostituzione di quella andata distrutta nell’alluvione. Due lettini, con altrettanti materassi e cuscini ai quali si aggiunge una lavatrice.